Estelle laat buikvet bevriezen en Stien headbangt zich de trap af

Yolanthe Cabau scoort nieuwe klus in Hollywood: ‘Droom die uitkomt’

Het Hollywoodballetje is gaan rollen voor Yolanthe Cabau (37). De actrice is de komende tijd in meerdere Amerikaanse films te zien, want na de thriller Egyptian affair (eind dit jaar te zien) is ze nu bezig met opnames van Vacation nightmare.

13:56