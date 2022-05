Euphoria-acteur Dominic Fike 'heel erg verliefd' op Hunter Schafer

Dominic Fike heeft zich voor het eerst in het openbaar uitgelaten over zijn relatie met zijn Euphoria -tegenspeelster Hunter Schafer. De zanger en acteur zegt in een interview met het magazine GQ ‘heel erg verliefd’ op haar te zijn.

De twee leerden elkaar kennen op de set van de HBO-hit Euphoria, waarin ze in het tweede seizoen elkaars tegenspelers zijn. ,,Omdat je zo kwetsbaar bent met iemand is onze relatie op dat moment in een stroomversnelling geraakt. Dat duurt normaal gesproken veel langer”, aldus de 26-jarige acteur.

,,Sommige mensen worden pas maanden nadat ze elkaar hebben ontmoet verliefd, of zelfs jaren daarna. Tussen ons was direct een aantrekkingskracht en dat werd alleen maar groter. We hebben elkaar echt zo snel leren kennen.”

Dat Fike en de 23-jarige Schafer een relatie hebben werd begin dit jaar duidelijk. De twee werden toen hand in hand gespot in Hollywood. In februari deelde de acteur een foto op Instagram waarop hij zijn vriendin een kus op de mond geeft. De twee lieten zich, op de kusfoto na, echter verder niet uit over hun relatiestatus.

De populaire serie Euphoria vertelt over het 17-jarige drugsverslaafde meisje Rue, gespeeld door Zendaya Coleman. De serie wordt sinds de première geprezen door recensenten en kijkers. Zo sleepte de serie al meerdere Emmy Awards in de wacht. Begin dit jaar werd bekendgemaakt dat de serie een derde seizoen krijgt.

