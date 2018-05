Euphoria grootste hit in Songfestival Top 40

Euphoria stond een half jaar genoteerd in de Top 40 en kwam tot nummer 2. Daarmee overtrof Loreen de eerdere prestatie van Vicky Leandros die sinds 1972 met Après Toi de grootste Eurovisiesongfestival-hit in ons land had. Birds van Anouk, dat in 2013 als negende eindigde op het Eurovisiesongfestival, is de meest succesvolle Nederlandse inzending en staat op de vierde plaats van de Songfestival Top 40, na Cliff Richard met Congratulations. Twaalf andere Nederlandse inzendingen staan in die lijst waarbij Je Vecht Nooit Alleen (uit 2011 van de 3Js) en Shine (uit 2009 van de Toppers) de nummers zijn die de finale niet wisten te bereiken.

Tipparade

In totaal wisten 94 Eurovisiesongfestival-nummers een notering in de 'gewone' Top 40 te scoren. Måns Zelmerlöw, die met Heroes in 2015 won, was de laatste winnaar die een Top 40-hit wist te scoren.

De Nederlandse inzending van dit jaar, Outlaw In 'Em (van Waylon), staat deze week in de Tipparade. De laatste keer dat een Nederlandse inzending niet in de Top 40 wist te komen was in 2003 toen One More Night (van Esther Hart) niet verder wist te komen dan de Tipparade.