Eurocommissaris pleit voor terughoudendheid met aanpakken publieke omroep: ‘Grens is heel dun’

Jourova, die in de Europese Commissie onder meer media onder haar hoede heeft, werkt aan een Europese wet die de persvrijheid moet beschermen. Ze wijst erop dat die maar twee gronden ziet om tegen media op te treden. Dat kan alleen als de staatsveiligheid in het geding is of als er een ernstig misdrijf is begaan. ,,Je kunt zelf beoordelen of dat het geval zou zijn”, zegt ze in gesprek met het ANP en andere persbureaus die samenwerken in de European Newsroom.