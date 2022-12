European Film Awards dit jaar spannend door kansen voor Knor

Bij de grote categorieën gaat de strijd zaterdagavond tussen Close en Triangle of Sadness . De films van regisseurs Lukas Dhont en Ruben Östlund maken kans in onder meer de categorieën beste film, beste regie en beste scenario. Ook de thriller Holy Spider van de Iraanse regisseur Ali Abbasi heeft vier nominaties gekregen. De drie films gelden ook als grote kanshebbers bij de Oscars, die in maart worden uitgereikt.

Triangle of Sadness, die vanaf komende week in de Nederlandse zalen draait, gaat over een cruiseschip dat vergaat. De rijke opvarenden moeten daarna op een onbewoond eiland een nieuw bestaan opbouwen. Harris Dickinson, Charlbi Dean en Woody Harrelson zijn in de film te zien. De satire won in Cannes de prestigieuze Gouden Palm. Close vertelt over de hechte vriendschap tussen twee tienerjongens die door de reacties van de buitenwereld onder druk komt te staan. De veelgeprezen film draait nu in de Nederlandse bioscopen.