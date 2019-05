Eurovisie Songfestivalbaas: nog niet rond met Madonna

,,Het klopt dat de European Broadcasting Union en de Israëlische omroep KAN nooit de komst van Madonna hebben bevestigd. De reden is simpel: er is nog geen getekend contract. En als dat er niet komt, zal ze ook niet optreden. Zo simpel is het”, legde Sand uit. Volgens hem zijn er nog onderhandelingen bezig, zelfs zo kort voor de finale. ,,We zitten in de laatste fase. Maar als er niks wordt getekend, komt er geen optreden.”

De reden voor de vertraging lijkt de veiligheid rondom het enorme evenement te zijn, maar Sand ging daar niet op in. ,,De situatie waarin we nu zitten is een beetje vreemd. We hebben een artiest die wel wil optreden tijdens het songfestival en we willen haar ook graag verwelkomen maar voordat het zover is moeten er meer veiligheidsmaatregelen worden getroffen en die zijn er nog niet.”

De EBU hekelde ook het feit dat het nieuws over het mogelijke optreden van Madonna al maanden op straat ligt. ,,Helaas zijn hier allerlei geruchten over naar buiten gekomen en hebben mensen namens de EBU uitspraken gedaan maar zij hadden de bevoegdheid helemaal niet”, aldus Sand.