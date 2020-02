Eus knipt en interviewt: In de kappersstoel zijn ze aan mij overgeleverd

Eus (35), kort voor Özcan Akyol, is schrijver, columnist, sidekick bij De Wereld Draait Door en interviewer in Onze man in Deventer (radio) en Sterren op het doek (televisie). Nu is daar een nieuwe rol bijgekomen: die van kapper. ,,Mensen denken dat dit een geintje, een gimmick is, maar geloof me: ik neem dit heel serieus."