Eva Jinek: Dit is mijn belachelijkste Instagramfoto ooit

Volgens Jinek is de foto best absurd, 'omdat natuurlijk niemand zo fietst'. ,,Tenminste, niet als je echt ergens wil komen en je die bos bloemen nog aan iemand wil geven. Maar ik wilde ook gewoon eens een keer een belachelijke Instafoto. En nu heb ik die. Fijn weekend mensen'', aldus de presentatrice die na het posten van de foto in amper een uur werd getrakteerd op ruim vierduizend likes en een stortvloed slappe lachsmileys. Ook zijn er opmerkingen. Zoals 'Blooming BabyBelly' en, met uitroeptekens, 'Humor'.

Eva Jinek, die in verwachting is van haar eerste kindje, heeft door de veranderende hormoonhuishouding in haar lijf al een tijdje last van extreme slappe lachaanvallen. ,,Soms schieten de tranen als projectielen uit mijn ogen en tijdens mijn vakantie moest ik twee keer een restaurant uit lopen om af te koelen'', vertelde ze recent in het NPO2-radioprogramma van Gijs Staverman.

Volgens Eva heeft ze momenteel nog maar een kwart van de energie die ze onder niet zwangere omstandigheden heeft. Erg vindt ze dat niet want er staat veel moois en leuks tegenover. Niet alleen haar vriend Dexter van der Voorn (de vader met het kindje) maar ook het feit dat ze de baby in haar buik voelt schoppen. Eva, die sinds twee jaar een relatie heeft met Van der Voorn: ,,Dat schoppen is een van de bijzonderste dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt.''

Ze repte niet alleen over het fysieke gevoel van de schoppende baby. ,,Ik voel ook liefde. Ik heb me in eerste instantie niet geconcentreerd op dat gevoel, omdat ik wilde dat de baby eerst groter zou worden. Je wilt toch weten of het goed gaat met je kindje. Nu beweegt de baby zonder dat ik er iets mee te maken heb. En je kan het ook zien aan de buitenkant.'' Neveneffect van haar eerste zwangerschap is ook dat Eva Jinek 'een beetje labiel is'. ,,Als iemand me een zielig verhaal vertelt, schiet ik vol.'' En ze lacht mee dan normaal. Of het een jongetje of meisje wordt, laat ze in het midden. ,,Dat wil ik nog mysterieus houden.''

Op 3 augustus heeft ze haar voorlopig laatste aflevering van Jinek, maar Jeroen Pauw begint pas op 3 september. Volgens Jinek is nog niet duidelijk wie straks het 'gat' van een maand zal opvullen.