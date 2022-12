Eva Jinek heeft nul begrip voor gedrag Matthijs van Nieuwkerk: ‘Je moet met jezelf in bed liggen’

Eva Jinek heeft geen enkel begrip voor het gedrag dat collega Matthijs van Nieuwkerk zou hebben vertoond bij De wereld draait door . Op Qmusic vroeg Mattie Valk vanochtend of de RTL 4-presentatrice enige ‘compassie’ heeft, omdat ze weet hoe het is om jarenlang een dagelijkse talkshow te maken. ,,Je moet met jezelf in bed liggen ‘s avonds.’’

Het is een ‘in en in triest, naar verhaal’, zei Jinek in haar eerste reactie op de onthullingen over de angstcultuur bij DWDD. ,,Hoe je het ook wendt of keert, dat straalt af op de hele televisie’’, aldus Eva.

Juist daarom wilde Mattie weten hoe zij als ervaringsdeskundige naar de zaak kijkt. ,,Jij kent dingen als de jacht naar kijkcijfers, de ambitie om een geweldig televisieprogramma te maken. Jij bent bekend met het feit dat het jouw kop is die eraan vasthangt. Is er iets van compassie richting Matthijs?’’ vroeg hij.

Nee. ,,Ik denk er echt persoonlijk fundamenteel anders over’’, zei ze. Valk benadrukte dat hij het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk niet wil goedpraten, maar trok een vergelijking tussen de wereld van sterrenkoks en profvoetbal, waar de sfeer ook hard kan zijn.

Quote Ik blijf erop terugkomen dat ik niet begrijp dat je zo met iemand omgaat Eva Jinek

,,Het is overal in de maatschappij’’, reageerde Eva. ,,Ik snap dat het extra interessant is om te zien als het gaat over het gezicht van een tv-programma waar iedereen van houdt, dat vijftien jaar naar binnen is gekomen en we allemaal enorm hebben gewaardeerd. Maar ik blijf erop terugkomen dat ik niet begrijp dat je zo met iemand omgaat.’’

Ze vervolgde: ,,Omdat het wat mij betreft ook niet werkt. Ik geloof daar gewoon niet in. Uiteindelijk moet je met jezelf in bed liggen ‘s avonds. Daar is geen tv-camera bij, er is geen cv dat naast je ligt. Jij ligt met jezelf in bed. Dit is wie jij bent als er niet iemand zit te kijken.’’

‘Zelf nooit geschreeuwd’

Is Eva ook bij zichzelf te rade gegaan? ,,Zodra je zoiets leest, ga je onherroepelijk naar jezelf kijken: hoe heb ik het gedaan, hoe zou ik het doen, wat heb ik tegen mensen gezegd? Natuurlijk doe je dat, dat is een normaal menselijk reflex. Maar ik heb dat nooit gedaan, ik heb nog nooit tegen iemand geschreeuwd.’’

Volledig scherm Eva Jinek bij Matthijs gaat door, afgelopen januari. © NPO

Jinek, die Van Nieuwkerk alleen als collega kent en zelf ‘altijd leuke ervaringen’ heeft gehad bij DWDD, weet niet of hij nog terugkeert op tv. ,,Ik weet niet hoe hij er nu over denkt of hoe hij zich voelt. Ik weet ook niet wat de route daarvoor zou zijn. Ik ben in principe een mens dat gelooft in wederopstanding en terugkomen. Dat is wel mijn uitgangspunt. Ik weet niet of iemand dat zelf wil, of iemand dat kan.’’

Evenblij schreeuwde tegen eindredactie

Vorige maand meldde de Volkskrant na gesprekken met tientallen oud-medewerkers van DWDD dat achter de schermen jarenlang een angstcultuur heerste door grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Volgens betrokkenen had hij extreme woede-­uitbarstingen, waarbij medewerkers ten overstaan van anderen werden ‘toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd’.

Frank Evenblij, die lang voor het programma werkte, herkende de verhalen. ,,Ik heb vaak schreeuwend tegenover de eindredactie gestaan, omdat ik het er zo niet mee eens was om op die manier te werken’’, reageerde hij.

Van Nieuwkerk vertrok na de onthullingen bij BNNVara, dat DWDD maakte en waar hij nog altijd werkzaam was. De NPO heeft een groot onderzoek aangekondigd. Frans Klein, in de DWDD-tijd mediadirecteur bij BNNVara en nu NPO-baas, heeft in afwachting van de resultaten zijn werkzaamheden neergelegd.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: