Eva Jinek hoefde er weinig voor te doen om Glennis Grace op een paar leugentjes te betrappen

Claim op koloniale roofkunst kan relatie met Indonesië helen: ‘Wat gestolen is, moet terug’

Indonesië eist acht koloniale kunstschatten en natuurhistorische collecties terug van Nederlandse musea. Die claim is in lijn met het advies van een commissie twee jaar geleden: ‘Teruggave is belangrijk om het onrecht ongedaan te maken.’

18 oktober