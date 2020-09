Eva Jinek in tranen door emotioneel optreden Danny Vera

De Middelburgse zanger was gisteravond te gast in Jinek om te vertellen over zijn concert, dat aanvankelijk in de Amsterdamse zaal AFAS Live zou plaatsvinden. Vanwege de coronacrisis was Vera echter genoodzaakt het concert te annuleren en te verplaatsen naar de Ziggo Dome.



Ook sprak de zanger over zijn toekomstige kindje. Na ‘vier jaar wachten’ maakte Vera in juni bekend dat zijn vrouw Escha Tanihatu in verwachting is. Iets wat verre van vanzelfsprekend was. ,,Wij waren al vier jaar lang bezig en het ging niet. Dan ga je testen, misschien is er wel wat mis met je ofzo. Maar dat bleek allemaal van niet”, legde hij uit. ,,We hadden het denk ik gewoon een beetje druk”, concludeerde hij.



Voor zijn optreden aan het eind van de show koos Vera een nummer dat nog niet bekend is bij het grote publiek. Hij schreef het vorige week voor zijn ‘unborn’, vertelde hij aan Jinek. ,,Toen dacht ik: nou, dan speel ik dat. Misschien wel leuk.”