Eva Jinek in tranen na lied voor ongeboren kindje en Suzanne Schulting viert liefdesmijlpaal

Laatste deel De Zeven Zussen dendert Bestseller 60 binnen: met stip op nummer 1

Het kon haast niet uitblijven met 150.000 verkochte exemplaren in drie dagen: het langverwachte nieuwe deel in de razend populaire Zeven Zussen-reeks komt woensdag met stip op 1 binnen in De Bestseller 60, en ook een luxe hardcover uitgave van dezelfde titel - De Zeven Zussen. Atlas - staat in de lijst, op plek 24.