Eva Jinek is omroepvrouw van het jaar

Gespierde Jordi stapelverliefd op Barbie: Dit wordt een mooi jaar

19:47 Samantha de Jong (28), beter bekend als Barbie, is weer verliefd. De hoogblonde realityster heeft een relatie met Jordi Ossel (29) uit Leusden (Utrecht). De twee kwamen elkaar zo'n twee weken geleden tegen in de kroeg. ,,We gaan er iets moois van maken'', laat Jordi, die werkzaam is in de schoonmaakbranche, vol vertrouwen weten.