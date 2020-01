Eva Jinek terug in kijkcijfer top 10, Op1 zakt weg

DJ’s zorgen over de grens voor de duiten: 159 miljoen euro!

7:11 De waarde van de Nederlandse muziekexport is opnieuw gestegen. De geschatte opbrengst van de vaderlandse muziek uit het buitenland groeide in 2018 naar 216,5 miljoen euro. Dat is vijftien miljoen euro meer dan in 2017 en de grootste stijging sinds 2014.