Eva Jinek wint Sonja Barend Award

Eva Jinek kreeg de prijs tijdens de uitzending van De Wereld Draait Door uit handen van Sonja Barend. Ze reageerde blij verrast en met tranen in de ogen. Dat laatste kwam niet door de award, maar door het feit dat ze na haar bevalling weer voor de eerste keer op televisie. ,,Ik heb na de geboorte van mijn kind mijn emoties nog niet helemaal onder controle'', excuseerde Jinek zich. De presentatrice beviel begin september dit jaar van haar eerste kindje: zoon Pax Valentijn. De vader is haar vriend Dexter van der Voorn.

Jinek sprak Azarkan over de DENK-plannen voor een online campagne die uiteindelijk niet is uitgevoerd, maar wel via Facebook is getest. In de nepcampagne werd aan PVV-leider Geert Wilders een citaat toegeschreven dat hij nooit had uitgesproken. ,,U spreekt zich zo vaak uit tegen nepnieuws en dat u dan zelf overweegt om een nepcampagne te gebruiken. Ik probeer die gedachtegang daarachter te begrijpen'', aldus Jinek in het gesprek dat op 20 juni 2018 werd uitgezonden.

,,Het is Jinek op haar best, DENK op zijn lelijkst'', aldus tv-recensent van deze site Angela de Jong. Zij zit ook in de jury van de Sonja Barend Award. ,,De DENK-politicus probeerde zijn gebrek aan argumenten te verhullen met veel geschreeuw en jij-bakken. In plaats van terug te schreeuwen, kiest Jinek er op het juiste moment voor om in te houden en het bij een ijzige blik te laten. Dat werkt.'' Jean Pierre Geelen (de Volkskrant): ,,Een interview uit het schoolboekje, zoals je dat tegenwoordig gek genoeg maar vrij zelden tegenkomt op tv. Jinek is alert, streng en oprecht geïnteresseerd.''

Gedroomde winnnaar

De Sonja Barend Award is een initiatief van de VARAgids en vernoemd naar tv-presentatrice Sonja Barend (78) die in 2006 na veertig jaar stopte met het maken van televisie. Barend zelf zei vanavond te hebben gehoopt dat Jinek zou winnen. ,,Ze was mijn gedroomde winnaar. Eva kan ontzettend goed luisteren, ook tijdens een vechtgesprek.'' Eva Jinek, die Sonja Barend als haar grote voorbeeld ziet, voelde zich vereerd met dergelijke complimenten. ,,Dit is zo fijn.''

Vorig jaar ging de prestigieuze prijs naar presentatrice Janine Abbring voor haar interview met de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. Andere prijswinnaars zijn Humberto Tan (in 2016) voor zijn interview bij RTL Late Night met overlevenden van de aanslag in het Bataclantheater in Parijs, Jeroen Pauw (2015 en 2014), Coen Verbraak (2013) en verder Mariëlle Tweebeeke, Twan Huys, Clairy Polak en Matthijs van Nieuwkerk.

De prijs wordt toegekend door een vierkoppige vakjury (zonder Sonja Barend, red.) die uit tien kandidaten drie mogelijke winnaars selecteert. Op de longlist van genomineerde stonden dit jaar Jeroen Stekelenburg, Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw, Adriaan van Dis, Eva Jinek, Coen Verbraak, Janine Abbring, Tim den Besten, Wouter Zwart en Cornald Maas. Verbraak stond samen met Van Dis en Jinek op de lijst met de laatste drie kanshebbers.