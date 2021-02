Eva showt innerlijke diva en Nikkie viert lente in ultrakort jurkje

Zingen kon hij niet, toch was Serhat een held van het Songfesti­val

15 februari Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: een opvallende deelnemer uit San Marino die volgens onze verslaggever veel weg had van een verkoper van hamsterkooien.