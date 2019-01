Eva Simons baalt dat ze niet werd gevraagd voor Eurovisie Songfestival

Zangeres Eva Simons (34) baalt als een stekker dat ze zich niet heeft gemeld bij de selectiecommissie die bepaalt wie Nederland mag vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv (Israël). ,,Ik heb achteraf veel spijt dat ik me niet aan die club heb voorgesteld.”

Volgens Simons, die ooit met de Amerikaanse producent Will.i.am een megahit scoorde met het nummer This Is Love, is ze zeker geïnteresseerd om eens mee te doen aan het internationale liedjesfestijn. Dat ze de afgelopen maanden geen contact zocht met de keuzemakers - onder anderen Cornald Maas, Jan Smit en Daniël Dekker - had te maken met bescheidenheid.

,,Ik dacht altijd dat je gevraagd moest worden", vertelde ze gisteren in RTL Late Night met Twan Huys. ,,Ik heb een paar zelf geschreven big tunes liggen die ik op had kunnen sturen. Dat heb ik niet gedaan uit een gevoel van trots. Ik was bang om te worden afgewezen, dat Nederland me niet zou sturen.”

Vorige week ging heel even het gerucht dat ze toch naar Tel Aviv zou gaan. Het gespeculeer over haar mogelijk deelname aan het Eurovisie Songfestival begon na een opmerking van Cornald Maas dat de Nederlandse inzending wellicht een dancenummer zou kunnen zijn. Vervolgens plaatste iemand een tweet dat Simons, die net het nummer Like That uitbracht, de gelukkige zou zijn. Simons: ,,De reacties op die tweet waren zó positief dat ik dacht ‘kut, had ik me maar opgegeven’. Diep in mijn hard had ik me dus pro-actiever moeten opstellen.”

De Nederlandse inzending is de 24-jarige singer-songwriter Duncan Laurence die vorig jaar afstudeerde aan de Rockacademie in Tilburg en in 2014 meedeed aan The Voice of Holland. Het nummer dat hij in Israël zal zingen, wordt op donderdag 7 maart bekendgemaakt. Gisteren werd plotseling een demo van het met een kopstem gezongen nummer I Miss You van Laurence, die in werkelijkheid De Moor heet, red.) van YouTube verwijderd. Dat werd door velen geïnterpreteerd als signaal dat het het nog ultrageheime ESF-nummer zou kunnen zijn. De AVROTROS-selectiecommissie haastte zich te zeggen dat I Miss You niet hét lied is. De gelekte demo is overigens, dankzij een slimme computeraar, nog steeds op YouTube te horen.

Eva Simons had gisteren geen mening over I Miss You waarop op sociale media wisselend wordt gereageerd. Wel liet ze weten volgend jaar hoe dan ook met de selectiecommissie te gaan praten. ,,Dan ga ik vragen of er misschien toch mogelijkheden zijn, want ik heb begrepen dat de zoektocht naar een songfestivallied dit jaar lastig was.”