Evacuatiebevel om noodweer in woonplaats Harry, Meghan en Oprah

Met videoDe autoriteiten van Montecito, de woonplaats van talkshowhost Oprah Winfrey en de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan in de Amerikaanse staat Californië, hebben inwoners opgeroepen om het gebied te verlaten. Dat meldt de BBC vandaag. In Californië is de noodtoestand uitgeroepen wegens zwaar noodweer.

Ook in andere plaatsen in de staat worden inwoners opgeroepen om hun huizen te verlaten, of juist niet de deur uit te gaan vanwege het noodweer. In Santa Cruz County, ten zuiden van San Francisco, bestaat een ‘zeer grote kans’ dat buurten onbegaanbaar worden als gevolg van overstromingen.

Inwoners van Californië maken zich op voor de grote winterstorm die donderdag nog over de Amerikaanse staat trekt:

In San Francisco zelf drukte burgemeester London Breed mensen op het hart om niet de deur uit te gaan. ,,We willen dat mensen binnen blijven. Windstoten kunnen snelheden van 80 tot 112 kilometer per uur bereiken. Bomen zullen omvallen, de stroom kan uitvallen en er zullen overstromingen plaatsvinden”, zei zij tegen de San Francisco Times. ,,Het regent hard en het zal voorlopig ook wel even aanhouden.”

In het noorden van Californië zijn donderdag de scholen gesloten, waardoor zo’n 8000 basisschoolleerlingen in San Francisco alleen al thuis komen te zitten. Verwacht wordt dat rivieren langs de kust kunnen overstromen door het zware noodweer. In de kustgebieden kan in totaal tot 1500 millimeter regen vallen. Er worden windstoten voorzien tot 128 kilometer per uur.

