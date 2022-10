‘Even tot Hier verdient de Televizier-Ring’

Kevin Spacey vanmiddag voor de rechter voor seksuele avances naar minderjari­ge collega

Acteur Kevin Spacey (63) verschijnt vanmiddag voor de rechter in New York in de zaak die acteur Anthony Rapp (o.a. Star Trek: Discovery) tegen hem heeft aangespannen. Spacey zou in 1986, toen Rapp nog maar 14 jaar was, seksuele toenadering hebben gezocht.

