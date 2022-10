Even Tot Hier wint Gouden Televizierring 2022: ‘Godzijdank hebben ze gewonnen’

De roem komt laat voor Niels van der Laan en Jeroen Woe. Het cabaretduo werkt al aan het achtste seizoen, maar greep bij de uitreiking van tv-prijzen steeds mis. Afgelopen seizoen trok het duo gemiddeld twee miljoen kijkers op NPO 1 met hun satirische actualiteitenprogramma. In sneltreinvaart verwerken de cabaretiers nieuwsonderwerpen, van soms nog maar een paar uur oud, in een quiz. Het duo is muzikaal, vat ingewikkelde nieuwsonderwerpen samen in een liedje van één minuut en is zo obsessief met de show bezig dat het vaak tot diep in de nacht werkt. Van der Laan boekt zelfs een huisje vlakbij de studio, omdat de stress zich slecht laat combineren met zijn gezin. ,,Slapen is lastig. Ik heb daar echt een slaappil voor nodig,” vertelde hij eerder in deze krant. Ook Woe heeft zo zijn Even tot hier-rituelen. Op vrijdagnacht, een dag voor de uitzending, verdeelt hij ‘s nachts het script. ,,Dat doe ik in bed.”