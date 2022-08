Even zinderende als raadselachtige ‘UFO-thriller’ Nope biedt en gaat óver spektakel

recensieJordan Peele, het brein achter de slimme ‘doordenkhorrors’ Get Out en Us , is zonder twijfel een van de meest opwindende regisseurs van dit moment. Ook zijn laatste werk bruist van de originaliteit en het vakmanschap, al zal deze buitenissige UFO-thriller (reeds in voorpremières te zien in de bioscoop) ditmaal ook de Peele-fans verdelen.

Nope Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Sciencefiction/Thriller



Nope biedt spektakel waar zelfs Steven Spielberg zijn vingers bij zal aflikken, maar bevat ook een cryptische kant. Als dat laatste niet prikkelt, heb je dan aan het spektakel voldoende? Dat is een beetje de vraag bij het wel of niet ten volle kunnen genieten van Nope (over de betekenis van die titel kan je ook al heerlijk bakkeleien). En de grap is: dit tackelt misschien wel precies waar de film over gaat.

Na de bizarre dood van hun vader doen OJ (Daniel Kaluuya) en Emerald (Keke Palmer) hun uiterste best het Californische familiebedrijf, waar paarden worden getraind om te kunnen figureren in Hollywoodproducties, draaiende te houden. Op sets houden de Afro-Amerikaanse broer en zus steevast hetzelfde introductiebabbeltje waarbij de energieke Emerald (OJ is meer het zwijgzame type) vol trots vertelt verre nakomelingen te zijn van Alistair E. Haywood. Hij was de ruiter te paard in het eerste bewegende filmbeeld ooit gemaakt in 1878.

In het westerngenre was dan nauwelijks iemand van kleur te ontdekken, de eerste cowboy uit de geschiedenis was toch echt zwart. Hollywood maakte zich decennialang schuldig aan witwassen, maar misschien dat Emerald en OJ iets kunnen rechtzetten. Als ze boven hun ranch in de woestijnvallei (indrukwekkend in beeld gebracht door de beroemde Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema) een onverklaarbaar verschijnsel waarnemen, zien ze een kans óók onderdeel uit de maken van de filmgeschiedenis. Dan moet het bewijs van deze alles behalve klassieke UFO wel eerst worden vastgelegd.

Volledig scherm Steven Yeun als Jupe wacht op een teken van boven in Jordan Peele's Nope. © Universal Pictures

Wat volgt is een spannend kat- en muisspel tussen hen op de grond en dat wat door de lucht zoeft, waarbij inventief wordt geknipoogd naar Spielberg-klassiekers als Jaws en Close Encounters of the Third Kind. Vooral de inzet van zogeheten ‘skydancers’ – dat zijn die heen en weer wapperende opblaasbuizen die je veel bij sportevenementen ziet staan – is een sublieme vondst. Het ziet er allemaal bovengemiddeld verzorgd uit. Een bezoek aan het Imax-theater loont beslist de moeite.

Maar inhoudelijk is er meer aan de hand. Even verderop van de paardenranch runt ene Jupe (een rol van de Zuid-Koreaan Steven Yeun uit The Walking Dead en Minari) een soort westernpretpark. De mogelijk buitenaardse krachten zijn hem óók opgevallen. En dan zijn er nog enkele flashbacks naar Jupe’s jeugdjaren toen hij een kindster was in een populaire tv-sitcom waar op een dag tijdens de opnames een traumatische gebeurtenis plaatsvind.

Verslaafd

Hoe past dit alles precies in het grote geheel en wat is toch de betekenis van die onverklaarbaar rechtopstaande schoen? Wie pasklare antwoorden wil, komt bedrogen uit; Peele vraagt wat eigen hersenwerk van zijn publiek. Dat kan frustrerend zijn, want de film lijkt soms vooral in zijn eigen hoofd te leven. Al is de regisseur (tevens scenarist) ook te pienter om iets aan het toeval over te laten. Een voorzichtig schot voor de boeg: Nope biedt niet alleen spektakel, het gaat ook óver spektakel, hoe we er stiekem allemaal aan verslaafd zijn en hoe daar misbruik van gemaakt wordt.

Wie dat allemaal een biet zal wezen, ziet nog steeds een superieur staaltje entertainment. Maar je gebruikelijke entertainment? Nope!

Regie: Jordan Peele. Hoofdrollen: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun en Brandon Perea

