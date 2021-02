Evenementen in Ziggo Dome en Lowlands-terrein binnen 20 minuten uitverkocht

update Jeangu Macrooy heeft zijn Songfesti­val­lied klaar: presenta­tie op donderdag 4 maart

13:06 Over een week weten we met welk lied Jeangu Macrooy Nederland op 22 mei vertegenwoordigt in de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy. De zanger zette vandaag een filmpje online waarin hij aankondigt dat het nummer klaar is. Op donderdag 4 maart presenteert Macrooy het online, gelijktijdig via onder meer YouTube en Facebook.