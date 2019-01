Evers Staat Op wint Gouden RadioRing 2019

,,Ik ben superblij’’, reageerde Evers, die vorige maand na 21 jaar stopte met zijn succesvolle show. ,,We mochten de eerste RadioRing winnen in 2006 en dat je hem dan nu weer krijgt voor iets wat je helemaal niet meer doet, dat is natuurlijk fantastisch. Heel benieuwd hoe dat volgend jaar gaat’’, grapte hij.



De dj, die momenteel geen radio maakt, kreeg vanavond heel vaak de vraag wanneer hij terugkeert in de ether. ,,Ik kom zeker terug, maar niet binnen nu en een maand’’, aldus Edwin. ,,Het ritme bevalt goed, moet ik zeggen. Verveel ik me al? Nee, ik verveel me nog geen moment. Mis ik het al? Als ik het zo zie, mis ik het wel. Maar ik kan nog even genieten, ook van deze prijs.’’



