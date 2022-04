‘Ewan McGregor en Mary Elizabeth Winstead getrouwd’

foto Nikkie de Jager voor het eerst in jurk met decolleté na borstlift: ‘Betekent zo veel’

YouTube-ster en make-upgoeroe Nikkie de Jager (28) viert vanavond een bijzondere mijlpaal in de RTL 4-show Make up your mind. Tijdens de opnames droeg ze voor het eerst een jurk met een groot decolleté en voelde ze zich daar mooi in. ‘Jullie hebben geen idee hoeveel deze look voor me betekent’, schrijft ze tegenover haar 15,7 miljoen volgers op Instagram.

24 april