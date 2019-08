‘Ewan McGregor herneemt rol van Obi-Wan Kenobi’

Ewan McGregor was als de (jonge) Obi-Wan Kenobi te zien in de Star Wars-films The Phantom Menace (1999), Attack of the Clones (2002) en Revenge of the Sith (2005). Ook was hij te horen in The Force Awakens uit 2015. Er waren al langer plannen om een film rond Kenobi te maken, maar nu ziet het er dus naar uit dat er een volledige serie voor de toekomstige streamingservice Disney+ zit aan te komen.