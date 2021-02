Ewout Genemans neemt Verslaafd!-stokje van Peter van der Vorst over

Kindster uit de film Matilda kreeg liefdes­brie­ven van vijftigers

24 februari In een ingezonden stuk in de New York Times vertelt Mara Wilson dinsdag hoe het voor haar was om op te groeien in de spotlights. De actrice was zeven jaar toen ze aan haar rol in de filmhit Matilda begon en beschrijft onder meer de ongepaste vragen die ze op die leeftijd kreeg tijdens interviews.