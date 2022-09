Ewout Genemans past aflevering aan na kritiek advocaat Inez Weski

Organisa­tie The Streamers neemt maatrege­len na klachten over ‘gevaarlij­ke situaties’

De organisatie van The Streamers neemt vanavond maatregelen om nieuwe problemen te voorkomen, laat producent Machiel Hofman desgevraagd aan het ANP weten. Bezoekers lieten gisteren na afloop van het concert weten in de verdrukking te hebben gezeten en ontevreden te zijn over de organisatie. Op sociale media werd gesproken over ‘gevaarlijke situaties’ in het Olympisch Stadion, waar de superformatie drie concerten geeft. Publiek raakte in het gedrang, onder meer doordat een schuilplaats voor de regen werd gezocht.

17 september