Ex Ariana Grande steekt tijdens optreden de draak met pijnlijke breuk

Tijdens een benefietoptreden dat hij samen met Judd Apatow gaf, zei Pete: ,,Zoals je kunt zien, wil ik hier eigenlijk niet zijn. Er is van alles aan de hand. Heeft iemand nog een kamer over? Of zoekt er iemand een huisgenoot?" De 24-jarige trok tijdens hun relatie in bij Ariana, die net voor 16 miljoen dollar een penthouse had gekocht in New York.