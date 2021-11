‘Ex-baas Barclays had nauw contact met zedendelinquent Epstein’

De onlangs vertrokken topman van de Britse bank Barclays Jes Staley had nauw contact met zedendelinquent Epstein. De Britse zakenkrant Financial Times maakt op basis van ingewijden melding van een uitgebreide mailwisseling tussen de twee, waarin onverklaarbare zinnen opduiken. Zo ging het onder andere om Sneeuwwitje-verwijzingen.

Multimiljonair en financier Epstein werd in juli 2019 gearresteerd op verdenking van het grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen. Een maand later verhing hij zich in een federale gevangenis in Manhattan, New York.

Lees ook ‘Meisjes-ronselaar’ Epstein houdt onschuld vol vlak voor start proces

Staley nam vorige week ontslag als topman van Barclays na het zien van de voorlopige conclusies van een onderzoek door Britse toezichthouders. Daarin werd onderzocht of de relatie tussen Staley en Epstein meer was dan louter professioneel. De toezichthouders zouden vooral aandacht hebben voor bepaalde termen in de mails die geen voor de hand liggende betekenis hebben, zoals de verwijzing naar Sneeuwwitje.

Staley en Epstein zouden over een periode van vier jaar zeker 1200 e-mails uitgewisseld hebben. Een groot deel van de mails die tussen 2008 en 2012 waren verstuurd, waren zakelijk van aard. Dan ging het om het bespreken van nieuwsberichten of een afspraak om iets te gaan drinken. Dit toont aan dat de twee een hechte relatie hadden.

Klant

Staley en Epstein kwamen aan het begin van deze eeuw met elkaar in contact. Epstein, die geld beheerde voor miljardairs, was een klant was van JPMorgan’s private bank, waar Staley toen werkte. Ze werden zo hecht dat Staley Epstein bezocht toen die in 2009 een gevangenisstraf uitzat in Florida voor het werven van een minderjarige voor prostitutie en het benaderen van een prostituee.

Enkele maanden voordat Staley in 2015 bij Barclays in dienst trad, voer hij met zijn jacht naar Epsteins privé-eiland in het Caribisch gebied. Staley heeft gezegd dat hij na het eilandbezoek geen contact meer heeft gehad met Epstein en betwist de bevindingen van de toezichthouders.

Volgens de advocaten van Staley is hij “niet betrokken geweest” bij de vermeende misdaden van Epstein. Er zouden ook nooit codewoorden zijn gebruikt in de communicatie met Epstein. Barclays zei eerder dat het onderzoek van de autoriteiten niet uitwees dat Staley “een van de vermeende misdaden van de heer Epstein heeft gezien of daarvan op de hoogte was”.

In het onderzoek naar Epstein zijn meer prominenten genoemd. Een van hen is de Britse prins Andrew, broer van kroonprins Charles.

Volledig scherm Prins Andrew © AP

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: