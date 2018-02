Ex-man van realityster Barbie smoorverliefd op Naomi (22)

Michael van der Plas, de ex-man van de Haagse realityster Barbie (Samantha de Jong) heeft een nieuwe vriendin. Het gaat om de 22-jarige Naomi uit Haarlem. De blondine is 15 jaar jonger dan haar vriend, maar dat maakt haar werkelijk geen bal uit. ,,Zo'n oudere vent is juist lekker'', verzekert de blondine.

Michael en Naomi vertellen in een YouTubevlog van de Barendrechtse Diana Daniels - een praatgrage plastisch chirurge die ook BN'ers behandelt - uitgebreid over hun kersverse liefdesleven. Dat Michael al drie kinderen heeft - dochter Angelina (5) en zoontje Milano (2) uit zijn huwelijk met Barbie en een 12-jarige zoon uit een eerdere relatie - vindt Naomi geen enkel probleem. ,,Ik heb altijd al een groot gezin willen hebben. Een tafel vol. Met die drie van Michael hoef ik er zelf nog maar twee in elkaar te zetten, want mijn doel is altijd geweest: vijf kinderen. De kids van Michael zie ik vooral als bonus en zeker niet als nadeel.''

In het filmpje spat de liefde zo ongeveer van het scherm. Zo vertelt Naomi dat Michael 'altijd voor haar klaarstaat' en dat ze op Valentijnsdag haar eerste autorijles kreeg. ,,Zo lief en het ging best goed'', schetst ze. Plannen om te gaan samenwonen hebben de twee vooralsnog niet. Michael: ,,Ze komt een paar weken of misschien langer naar Spanje waar ik woon en werk.''

Of zijn kinderen ook, tijdelijk, meegaan naar de zon, is nog onderwerp van discussie met zijn ex-vrouw die momenteel een moeilijke tijd doormaakt. Barbie werd onlangs met spoed in het ziekenhuis opgenomen, nadat ze thuis onwel was geworden. Volgens Michael, die samen met familieleden voor de kinderen zorgt, gaat het inmiddels weer wat beter met haar. Veel contact heeft hij niet met Barbie. ,,Soms bellen we over de kinderen. Verder heb ik nu mijn eigen leven en voor haar geldt hetzelfde.''

Volgens Naomi kan zij goed met Samantha opschieten. Michael bevestigt dat. ,,Dat gaat goed en ook met de kinderen klikt het.'' Trouwplannen heeft het koppel nog niet. ,,Michael wil niet meer trouwen. Maar soms, als hij onder de douche staat, roept hij toch of ik misschien met hem wil trouwen.'' Zelf zou Naomi dolgraag met Michael in het huwelijksbootje stappen. ,,Ooit. Maar dat is geen hoofddoel. Het belangrijkste is dat we gelukkig zijn met elkaar. En dat zijn we. Michael is een leuke vent. Ik heb nog nooit een man ontmoet met wie ik zo kan lachen.''

Barbie, die momenteel verkering heeft met Jordi Ossel uit Leusden, liet recent weten dat ze alweer wat beter in haar vel zit. ,,Soms doe je dingen waar je achteraf spijt van hebt'', aldus Samantha die niets wil zeggen wat haar precies overkwam. ,,Ik ben nu vooral veel aan het praten, de hele dag.''

Volledig scherm Michael en Naomi © screenshot YouTube