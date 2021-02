Ex Married at First Sight-kandidate Monique over Aron: ‘Ze zal nooit meer zo naar mij kijken’

Bijna 1,3 miljoen mensen zagen hoe de ex van Monique onverwacht het woord nam. ,,Ik ben niet de vader, broer of zoon, maar ik ben René. Ik ben haar beste vriend en ook haar ex-vriend’’, introduceerde René zich onlangs aan Aron nadat hij Monique naar het altaar had geleid. Monique fluisterde haar match stilletjes toe dat hij zich geen zorgen hoefde te maken toen Aron ietwat verschrikt keek toen René zich uitdrukkelijk tot hem wendde.. ,,Acht jaar geleden is dat geëindigd en vier jaar later bleek dat we heel goed zijn in vriendschap. Ze is mijn beste vriendin’’, aldus René.