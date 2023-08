Ex-NFL-speler claimt dat zijn adoptieouders miljoenen over zijn rug verdienden met waargebeurde The Blind Side

Het feelgoodverhaal achter de kaskraker The Blind Side uit 2009 is een complete leugen. Dat beweert voormalig American Football-speler Michael Oher (37), op wiens leven de film is gebaseerd, in een rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen zijn adoptieouders.

Michael Oher kwam als een dakloze en getraumatiseerde jongen van 16 jaar bij een welgestelde witte familie wonen. Sean en Leigh Anne Tuohy adopteerden de zwarte tiener en gaven hem het stabiele thuis waar hij naar verlangde. Hij schopte het tot American football-speler in de NFL. Op basis van dat verhaal werd een boek geschreven en kwam in 2009 de film The Blind Side uit. Haar rol als adoptiemoeder leverde actrice Sandra Bullock een Oscar op.

Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan het verhaal, zegt Oher nu. Sportzender ESPN, die de veertien pagina’s tellende aanklacht heeft bekeken, zegt dat Oher nooit legaal geadopteerd is door Sean en Leigh Anne Tuohy en dat hij in feite is misleid om hen tot zijn beschermers te maken. Als gevolg daarvan, zegt hij, konden de Tuohys zakelijke deals maken en het geld op hun bankrekeningen laten stortten, zonder Oher daarvan mee te laten profiteren.

Oher ging bij de familie wonen toen hij op de middelbare school zat en ondertekende in 2004, nadat hij 18 was geworden, zonder het te weten het curatele document, volgens de rechtbankpapieren. ‘De leugen van Michaels adoptie is een leugen waarmee co-conservatoren Leigh Anne Tuohy en Sean Tuohy zichzelf hebben verrijkt ten koste van ondergetekende Michael Oher’, luidt het juridische document. ‘Michael Oher ontdekte deze leugen tot zijn verdriet en schaamte in februari 2023, toen hij ontdekte dat de bewindvoering waarmee hij instemde hem in feite geen familierelatie met de Tuohys opleverde, wat hij wél dacht.’

‘Zonder mij had dit verhaal niet bestaan’

De familie Tuohy zou 225 duizend dollar en daar bovenop 2,5 procent van de winst van de film in eigen zak hebben gestoken, beweert Oher in de documenten. De film bracht wereldwijd meer dan 300 miljoen dollar op, maar hij er kreeg niets van. ‘Terwijl dit verhaal zonder mij niet zou hebben bestaan.’

De familie wilde niet op vragen van onder meer ESPN en The New York Times reageren, maar liet via The Daily Memphian weten ‘er kapot van te zijn’. ,,Natuurlijk wilden wij geen geld verdienen aan onze kinderen.”

