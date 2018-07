Ex on the Beach'ers Jorden & Channah krijgen eigen programma

De zelfbenoemde 'king & queen van het versieren' gaan zich, volgens MTV, richten op vriendengroepen die ook weleens een heet avontuurtje op een zwoele zomeravond kunnen gebruiken.



,,Jullie hebben gezien dat ik veel praatjes heb, maar ik vul nog veel meer gaatjes", zegt de mannelijke 'EOTBDD'-deelnemer Jorden. ,,Ik krijg zo veel berichtjes van jongens dat ze advies nodig hebben. Daarom ga ik deze zomer de Nederlandse kust af en de stranden langs de Middellandse Zee zodat jullie gegarandeerd scoren."



Channah, zijn vrouwelijk evenknie, stelt zich ook voor in het YouTube-filmpje van MTV. ,,Sinds Ex on the Beach krijg ik zoveel likes op sociale media en comments dat meisjes zoals mij willen zijn. En dat kan, zo moeilijk is het namelijk niet. Ik ga jou helpen. Samen zijn wij deze zomer de cupido's aan de kusten."



Het programma is binnenkort te zien op MTV.