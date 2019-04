Ex-vriendin Dean Saunders: Hij gooide me zwanger van de trap

Jamie Faber vertelt in het vraaggesprek met Linda dat het mishandelen er langzaam maar zeker insloop. De eerste klap zou ze hebben gekregen toen ze vier maanden zwanger was. Vier maanden later gooide hij haar van de trap. ,,We moesten naar de eerste hulp om te laten checken of London nog leefde...” Na de geboorte van hun zoontje in oktober 2012 werd het volgens Faber van kwaad tot erger. ,,Ik ben zo vaak met een smoes op de eerste hulp geweest dat zij het daar ook allemaal niet meer geloofden: Zo mevrouw Faber, bent u wéér van de trap gevallen?” Faber, zo benadrukt ze, kwam uiteindelijk met zoontje London in een blijf-van-mijn-lijf-huis terecht.



Ze deed officieel aangifte tegen Dean toen hun in augustus 2016 geboren zoontje bijna een jaar oud was en ze op haar schuiladres ‘doodsbang’ was geworden voor haar inmiddels ex-vriend. Volgens ontwerpster Faber probeerde de zanger haar ondanks een door justitie opgelegd bezoekverbod toch te zien. Uit pure wanhoop zou hij vervolgens de auto van haar vader in de brand hebben gestoken. Uiteindelijk kwam het toch tot een treffen waarbij Dean Saunders haar wederom sloeg. Op dat moment zat de zanger nog in proeftijd wegens een eerdere mishandeling van haar. ,,Hij sloeg me tegen de grond en in had een gebroken kaak.”