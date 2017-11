Ex-vrouw Martijn Krabbé bevalt van kerngezond zoontje

Samen met Krabbé kreeg Amanda vier kinderen: Bickel (17), Michelle (13), Jasmijn (11) en Achilles (9). De twee besloten in 2014 te gaan scheiden. Een jaar later stapte de ex van Marijn in het huwelijksbootje met Harrie Kolen, een ondernemer in natuurstenen tegels uit Noord-Brabant. Amanda heeft op Instagram een paar foto's gezet waarop de kleine David te zien is. Ze heeft ook een kiekje gedeeld waarop ze liggend in een ziekenhuisbed te zien is met in haar armen de baby en om haar heen Harrie en de kinderen uit haar huwelijk met Martijn.