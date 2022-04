Ex-zangcoach van Studio 100 opnieuw in opspraak wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag

Recensie I Am Zlatan is een eerlijk portret van een grillig voet­balenig­ma

Als het lijdend voorwerp van een biografische film zich met de totstandkoming bemoeit, houd je toch je hart vast. Het is voor veel Queen-fans vast vloeken in de kerk, maar bijvoorbeeld het Oscarwinnende Bohemian Rhapsody (2018) was, hoe vermakelijk ook, mede dankzij de inmenging van de overgebleven bandleden een nogal tandeloos (figuurlijk dan) portret van Freddie Mercury. De zanger was in het echt alles behalve braaf, in de film wordt hij nog net niet heilig verklaard.

28 april