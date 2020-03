Excentrieke types en losgeslagen losers in Netflixserie Tiger King

Wie in afwachting is van een nieuw seizoen Fargo kan in de tussentijd zijn hang naar excentrieke types, kruimelcriminelen en losgeslagen losers botvieren met de Netflixserie Tiger King .

Het verschil is dat Tiger King – Murder, Mayhem and Madness geen aan de fantasie van de Coen Brothers ontsproten fictie is, maar een documentaireserie over de bizarre wereld van liefhebbers van katachtigen in de VS.

Centraal staat de zelfbenoemde Tiger King Joe Exotic, een volgetatoeëerde tijgerliefhebber annex countryzanger met een geblondeerd matje. Joe Exotic, die eigenlijk Joe Schreibvogel heet, was ooit de eigenaar van rond de 200 tijgers en andere katachtigen, samengebracht in zijn Greater Wynnewood Exotic Animal Park in Oklahoma. De een omschrijft hem als ‘een mythisch personage midden in de rimboe van Oklahoma’ de ander als ‘een totaal geschifte, homoseksuele, schietgrage, drugsverslaafde fanaat’.

Aan het eind van de zesdelige serie van Eric Goode en Rebecca Chaiklin wordt duidelijk wat het dichtst bij de waarheid ligt, maar een proloog suggereert al dat Joe in 2019 achter de tralies zit. Om uit te kunnen leggen wat hem in de cel bracht gaat het verhaal vijf jaar terug, toen Goode kennis maakte met de extraverte Joe Exotic, die de cameraploeg gretig rondleidt over zijn dierenpark.

Hoogoplopende vete

De verzorgers blijken stuk voor stuk schilderachtige white trash-types die op zijn minst een paar tanden en nog vaker een stel lichaamsdelen missen – risico van het vak. Zo is daar John Finlay, de man van Joe Exotic, wiens eerste cd I Saw a Tiger heette. Joe heeft een hoogoplopende vete met Carol Baskin, oprichter van Big Cat Rescue, die opkomt voor tijgers en andere katachtigen en fel tegenstander is van de shows in Joe’s park, waar bezoekers tegen betaling met welpjes kunnen knuffelen.

Dat Joe katachtigen fokt voor de verkoop is een andere steen des aanstoots voor Baskin. Dat zij zelf een park met geredde dieren heeft is reden voor Joe om Baskin hypocriet – en erger – te noemen in de vele amateuristische filmpjes die hij op zijn YouTubekanaal plaatst. Baskin heeft aanvankelijk de sympathie van de kijker, tot in een latere aflevering blijkt dat zij ook een lijk in de kast heeft – letterlijk, bijna.

Zo heeft elke aflevering van Tiger King een verrassende wending in petto, of op zijn minst een nieuw excentriek type. Zoals Bhagavan Doc Antle, een dierenfokker uit South Carolina die zich per olifant door zijn reservaat verplaatst en die er naast drie vrouwen een harem van jonge medewerksters op na houdt. De Coen Brothers hadden dit rariteitenkabinet van beroerde kapsels en slecht doordachte plannen nauwelijks bizarder kunnen verzinnen.

