Exclusief op deze site: Anouk live vanuit Tuschinski

,,De mooiste locatie ever'', zegt de zangeres over de bioscoop waar normaal gesproken geen muziekshows worden gegeven. Voor Anouk is een uitzondering gemaakt. ,,Daar ben ik zo trots op. Ik ben een onwijze filmfreak. Ik zit zeker één, twee keer per week in de bioscoop. Dat ik dan nu daar kan optreden is een droom die uitkomt. Elke keer als ik in Tuschinski zit denk ik: wát een mooie zaal. Verlichting is mooi, zo sfeervol. Het is zó’n inspirerende omgeving. Aanvankelijk hadden we een andere locatie voor deze presentatie bedacht, maar ik zei tegen Kees (de Koning), mijn manager: het enige wat ik wil, is Tuschinski. ‘Dat krijg ik echt niet voor elkaar’, zei hij, maar ik vond dat hij het moest proberen. Dat het toch gelukt is, is geweldig.''