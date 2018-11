Expeditie-deelnemer Robin vraagt vriendin live op tv ten huwelijk

Bakker, werkzaam in de havens van Rotterdam, was dit jaar een van de onbekende deelnemers aan de populaire survivalshow. Het idee voor zijn romantische aanzoek is op het eiland ontstaan. Daar merkte hij hoe moeilijk het was om wekenlang verwijderd te zijn van zijn vriendin, met wie hij al zeven jaar samen is.



,,Je weet dat ik ontiegelijk veel van je houd’’, zei hij in een speciaal opgenomen biechtfilmpje. ,,En dat ga ik je nu bewijzen.’’ Daarop stond hij live in de studio op en overhandigde hij zijn vriendin een ring met daarop een schelpje, verstopt in een enorme schelp. Hij had het allemaal zelf geknutseld, op het eiland. Bakkers vriendin hield het kort daarvoor al niet meer droog en zei direct ‘ja’.



