Honger

Held

Laat alsjeblieft de held opstaan binnen de redactie van Robinson die ervoor zorgt dat de editie van volgend jaar simpeler en duidelijker verloopt. Het is in deze reeks too much . Met Afvallerseiland, Tweede Kans-eiland, Kamp Noord, Kamp Zuid en nu Winnaarseiland. Met een samensmelting die na een dag al geen samensmelting meer is. Gaan het bandanagroepje en niet-bandanagroepje straks wéér samengesmolten worden? Met weggestemde kandidaten die verschillende kansen krijgen. De ene moet nog een (individuele) proef doen (op Afvallerseiland), de ander niet, zoals Yuki vanavond. Dat schuurt. Net als de husseling van Kamp Noord en Kamp Zuid: waarom bepaalt de productie eigenlijk wie waar heen moet? En tenslotte: hoe eerlijk is het dat de kandidaten van Kamp Zuid en Noord achter elkaar pittige proeven moeten doen - en dus veel meer energie moeten verspelen -, waar de afvallers - op een individuele proef na - al dagenlang liggen te luieren? En dat ze dan straks mogelijk tezamen verder gaan? Expeditie Robinson begint een onoverzichtelijk soepje te worden. Dat af en toe best smaakt, maar wel helderheid behoeft.

Hartzeer

Hoeveel kijkers hoopten dat Rob Geus als eerste van de balk zou vallen? Eerlijk gezegd: Ik wel. Niks persoonlijks natuurlijk, want ik gun iedereen, de een iets meer dan de ander, de finale. Maar drama’s beklijven. In de sport had je de wissel van Sven Kramer, de teen van Casillas, de bal van Rensenbrink op de paal. Ik zag het nu ook voor me: de gefrustreerde Rob, die twee jaar geleden als eerste van die balk tuimelde (en kon wieberen) en nu, warempel, wéér... En als toegift zijn ongetwijfeld dramaaaatische reacties. Het is een beetje alsof je naar de voetballer Sven ‘Mister Eigen Goal’ van Beek zit te kijken. Je hoopt het voor die jongen nooit, maar ja, stel nou dat hij voor de negende (!) keer in eigen doel schiet? Rob kan door, in tegenstelling tot zijn ‘kameraad’ John de Bever. Die lag vloekend en tierend (als eerste) in het water, waarna de lach op zijn gezicht even ver te zoeken was...