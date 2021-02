Expeditie Robinson gaat dit jaar mogelijk wél door: ‘Maar dan dichterbij’

Lang bleven de kandidaten en kijkers vorig jaar in het ongewisse over het doorgaan van Expeditie Robinson in 2020. De bedachte spellen in en om het Gota Resort op de Filipijnen waren al klaar, maar uiteindelijk ging er een streep door het programma, al jarenlang hét kijkcijferkanon van RTL.

Dit jaar willen de producenten en zenders toch kijken of er een editie in zit. ,,De realityprogramma’s Temptation Island en Prince Charming deden het goed. Daar konden we ook niet naar tropische eilanden in Azië, maar zijn we naar Italië geweest. Dichter bij huis, daar kan het net zo goed.”