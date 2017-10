Experts graven lichaam Chileense dichter op, decennialang mysterie blijft onopgelost

Zangeres Demi Lovato: Ik smokkelde cocaïne het vliegtuig in

20 oktober Zangeres Demi Lovato (25) onthult in de documentaire Simply Complicated flinke drugsproblemen te hebben gehad. Op haar negentiende liet ze zich al opnemen in een afkickkliniek, maar twee jaar later had ze een flinke terugslag. ,,Mijn hart sloeg volledig op hol. Ik dacht dat ik een overdosis had genomen.”