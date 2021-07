Expositie Eloise voorlopig uitgesteld

Portemon­nee verloren? De kans op een eerlijke vinder is groter als je dit bedrag erin hebt zitten

10 juli Je portemonnee laten liggen bij de supermarktkassa, op een tafeltje in het restaurant waar je net hebt gegeten, of lopend op straat uit je tas laten vallen. Hoe stom ook: het overkomt veel mensen weleens. En áls het je gebeurt hoop je natuurlijk op een eerlijke vinder. Die kans kun je zelf vergroten, blijkt uit onderzoek dat verscheen in wetenschappelijk tijdschrift Science. De inhoud van je portemonnee heeft namelijk invloed op het gedrag van de vinder.