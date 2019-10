'Extra politie bij Amerikaanse bioscopen voor Joker'

In New York zullen bij alle zalen agenten aanwezig zijn. Ook in Los Angeles wordt extra politie ingezet, maar om hoeveel beveiliging het daar gaat, is niet duidelijk. Een Amerikaanse bioscoopketen kondigde eerder aan dat maskers verboden zouden voor bezoekers.



In 2012 schoot James Holmes twaalf mensen dood tijdens een vertoning van de film The Dark Knight Rises, de laatste film uit de Batman-trilogie van Christopher Nolan. Er raakten zeventig mensen gewond. Toen bekend werd dat de film Joker er zou komen, lieten nabestaanden weten bezorgd en boos te zijn dat de studio een nieuwe film over het personage heeft gemaakt. Door de politie werd echter ontkend dat er bewijs was dat de dader van de schietpartij zich daadwerkelijk had verkleed als het personage en zich zo had genoemd.



Acteur Joaquin Phoenix, die de Joker speelt in de nieuwe film, verdedigde de nieuwe film onlangs. ,,Ik denk dat het overgrote deel van de mensen het verschil snapt tussen goed en kwaad. En degenen die dat niet weten, kunnen alles interpreteren zoals ze willen. Mensen lezen in songteksten wat ze willen. Mensen lezen in boeken wat ze willen. Ik denk niet dat het de verantwoordelijkheid is van een filmmaker om het publiek moreel te scholen, of het verschil tussen goed en kwaad te leren. Dat lijkt me duidelijk.”