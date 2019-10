Extra show Floor Jansen met Nightwish in Ziggo Dome

De Finse metalband Nightwish staat volgend jaar november niet één maar twee keer in de Ziggo Dome. Het eerste concert is al volledig uitverkocht, zo maakte de Nederlandse frontvrouw Floor Jansen gisteren bekend in Pauw. ,,We komen gewoon nog een keer", aldus de zangeres. De extra show is op 23 november 2020. De kaartverkoop is direct begonnen.