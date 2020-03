Extra shows van Ramadan Conference met Najib Amhali

Najib Amhali, Roué Verveer en Anuar begonnen op 3 februari aan hun huidige tournee. Een groot aantal voorstellingen is uitverkocht. Alleen voor de show in AFAS Live op 5 april zijn nog kaarten verkrijgbaar. Dan delen de cabaretiers het podium met de Marokkaanse popzanger Cheb Douzi.



De extra voorstelling in de Goudse Schouwburg is op zondag 22 maart, de extra voorstellingen in de schouwburgen van Doetinchem en Hengelo zijn op 6 en 7 april.



Het is de tweede Ramadan Conference voor Najib en Anuar. Voor Roué Verveer is het zijn eerste. De eerste Ramadan Conference was een succes in de theaters en trok op televisie meer dan 700.000 kijkers.