Extra shows Woodstock Legends toegevoegd

Tijdens Woodstock Legends komt de muziek uit 1969 van onder meer Joe Cocker, Janis Joplin en Jimi Hendrix weer tot leven door een grote liveband en een strijkersensemble. ,,Ook jongere generaties waarderen de muziek die Woodstock bijzonder maakt”, zegt producent Peter Groot Kormelink. Eerder kondigde hij al shows aan in het Concertgebouw Amsterdam, MartiniPlaza in Groningen en de Rodahal in Kerkrade.

De shows in het Concertgebouw in Amsterdam zijn van 3 tot en met 6 juni. Die zijn bijna uitverkocht. Om aan de vraag naar kaarten te voldoen zijn nu ook tickets voor Den Haag en Rotterdam in verkoop gegaan. “Het is een trend dat mensen concerten en shows bezoeken die aansluiten bij de heimwee naar tijden van weleer”, verklaart Groot Kormelink. ,,Woodstock staat voor zorgeloosheid. Muziek en liefde in plaats van oorlog. Mensen dompelen zich daar graag in onder. Ook al is het maar voor een avond.”