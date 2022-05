Extra Tegel Free Press Unlimited om journalistieke vrijheidstrijd

Het Tegelbestuur vindt de omstandigheden in de journalistiek - met onder meer de oorlog in Oekraïne - ‘van dien aard, dat het eerbetoon op zijn plaats is’. In 2013 werd er door de organisatie van De Tegel voor de eerste keer een extra prijs uitgereikt, toen kreeg journalist Jérôme Louis Heldring een oeuvreprijs.

De Tegel is een erkenning van de maatschappelijke functie van de journalistiek in Nederland en een eerbetoon aan degenen die een bijdrage hebben geleverd aan het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse journalistiek. In totaal werden er maandag in twaalf categorieën een Tegel uitgereikt. Onder meer in de categorie Nieuws, Verslaggeving, Onderzoek, Interview en Online werd er een winnaar bekendgemaakt.