Extraordinary Attorney Woo is origineel en dat komt vooral door het hoofdpersonage

Vrouw Dennis Weening geopereerd aan hernia na vakantie­dra­ma op Bali

Stella, de vrouw van Dennis Weening, is in Nederland geopereerd aan de hernia die ze op Bali opliep. ‘Deze strijder heeft vanmorgen haar operatie gehad en alles is goed gegaan,’ schrijft de presentator bij een foto van zijn vrouw op Instagram.

9 augustus