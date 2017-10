Faamnaam 2017: Chris Mus

Harry Styles seksueel betast door fan tijdens optreden

13:41 Tijdens eenĀ optredenĀ van zanger Harry Styles in de Hollywood Bowl, een groot amfitheater in Los Angeles, greep een iets te enthousiaste fan zaterdagavond naar zijn kruis. Het incident vond plaats tijdens het We Can Survive-concert ten bate van de strijd tegen borstkanker, en is door meerdere aanwezigen opgenomen op camera.